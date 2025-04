Atletico Ascoli: sfida contro Sora per chiudere la stagione in bellezza

Chiusa ogni speranza di poter agguantare il quinto posto in classifica, l’ultimo valido per i playoff, ora occupato da Fossombrone e Ancona a quota 47, l’Atletico Ascoli con i suoi 43 punti in classifica proverà comunque a chiudere nel migliore dei modi il suo campionato. Domenica allo stadio ‘Del Duca’ arriverà il Sora ancora invischiato nella lotta per non retrocedere e cha attualmente disputerebbe i playout contro la Civitanovese. L’Atletico Ascoli sarà chiamato ad onorare il suo match per la regolarità del torneo. Acquisita in anticipo la salvezza e senza più speranze playoff, i bianconeri proveranno quantomeno a mantenere il settimo posto in classifica e rintuzzare le avanzate dell’Avezzano (appaiato a quota 43, ma messo peggio negli scontri diretti), del Castelfidardo (42 punti) e della Vigor Senigallia (41). In più, come ribadito al termine del match pareggiato a Termoli da Mister Simone Seccardini, c’è ancora quel pizzico di amarezza per la sconfitta subita per 2-0 nel girone d’andata a Sora. Una sfida condizionata dalla ‘frettolosa’ espulsione del portiere Thomas Pompei colpevole secondo l’arbitro di aver toccato con una mano il pallone fuori dalla propria area di rigore. Episodio poi smentito dalle immagini. Non solo. Il direttore di gara annullò anche una rete di Antoniazzi per un fuorigioco molto dubbio e che poteva riaprire il match. Una sconfitta che seguì quella subita in casa proprio dal Termoli e che segnò l’inizio delle difficoltà dell’Atletico Ascoli che chiuse il girone di andata a 26 punti. Da quel momento il cammino è stato tutto in salita con soli 17 punti conquistati finora nel girone di ritorno, con ben 8 pareggi e solo tre vittorie ottenute contro Civitanovese, Castelfidardo e in trasferta ad Ancona. Per questo sarebbe importante chiudere con una vittoria che in casa manca da due mesi, proprio dalla sfida contro il Castelfidardo del 2 marzo, decisa da un rigore realizzato da Francesco Maio. Troppo tempo anche per chi voleva soltanto rimanere ancora in Serie D.

Valerio Rosa