Atletico Ascoli sfida il Teramo: scontro decisivo per la salvezza e i playoff

Dopo i due pareggi consecutivi contro Chieti e Vigor Senigallia, l’Atletico Ascoli torna in campo domani per il turno infrasettimanale pre-pasquale per affrontare il Teramo secondo in classifica. Gli abruzzesi che hanno perso lo scontro diretto contro la capolista Sambenedettese, devono ora difendere la seconda piazza che vorrebbe dire giocare in casa gli scontri decisivi dei playoff. Attualmente i biancorossi hanno quattro punti di vantaggio proprio sul Chieti quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare. Dall’altra parte l’Atletico Ascoli non è ancora aritmeticamente salvo visto che il distacco dalla quint’ultima, il Termoli è di sette lunghezze e tra dieci giorni alla ripresa del campionato dopo la domenica di riposo proprio per la Pasqua, ci sarà lo contro diretto in Molise. Quindi sarebbe meglio chiudere la pratica salvezza già domani alle 15 allo stadio Del Duca per non rischiare niente. Termoli che sarà di scena allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto dove ci sarà la grande festa per la promozione in Serie C dei rossoblù. Insomma, un giovedì di passione nel puro spirito di queste festività. Atletico che ritroverà l’argentino Alejo Vechiarello che ha scontato il suo turno di squalifica e che sarà di grande aiuto nella costruzione della manovra. Da ieri sono in vendita i biglietti per assistere alla gara ed è prevista la presenza di un buon numero di tifosi ospiti a cui è stata riservata la Curva Nord. Valerio Rosa