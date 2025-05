Atletico Ascoli: sfide e soluzioni per il campo sportivo in vista della Serie D 2025-26

Atletico Ascoli al lavoro per iniziare a preparare la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie D. La società bianconera del Patron Graziano Giordani, sta cercando di trovare una soluzione anche in merito all’impianto sportivo dove disputare le gare casalinghe. Il ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli rimane la soluzione più comoda anche se la ridotta capacità di spazio per il pubblico, in particolare per le tifoserie ospiti, hanno limitato presenze e incassi. Inoltre mister Simone Seccardini si è spesso lamentato del fatto che un campo di ridotte dimensioni come quello di Monticelli, abbia penalizzato la sua squadra abile nella manovra palla a terra. L’Atletico Ascoli, nelle ultime tre giornate della stagione appena conclusa ha così giocato allo stadio ‘Del Duca’ su concessione dell’Ascoli Calcio e del Comune. Sicuramente le vicende della possibile cessione dell’Ascoli Calcio sono particolarmente seguite anche in casa Atletico, proprio per il discorso dell’uso dello stadio. L’alternativa più accreditata al momento è costituita dal campo comunale di via Tevere a Castel di Lama. Un impianto in erba naturale, che ha già visto i bianconeri protagonisti nella stagione 2021-22 con mister Luigi Giandomenico, quando la squadra militava nel campionato di Eccellenza. In quella stagione, nel periodo invernale l’Atletico Ascoli giocò alcune gare al ‘Ciarrocchi’ di Porto d’Ascoli, anche questo in erba sintetica. Una soluzione provvisoria, che scatenò non poche polemiche. Infine ci sarebbe il campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta, quartier generale dell’Atletico Ascoli. Campo recentemente riqualificato, di dimensioni regolamentari (100x60 metri) e censito dal CONI, ma per l’omologazione per la Serie D avrebbe necessità di un settore ospiti ben definito e delimitato, con accesso autonomo. Caratteristiche che ancora non sono presenti. Insomma, quello del campo sportivo, sarà uno dei primi nodi da sciogliere in vista dell’avvio della stagione sportiva 2025-26 dell’Atletico Ascoli.

Valerio Rosa