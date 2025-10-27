Atletico Ascoli super. Gran tris al Chieti

Chieti

0

Atletico Ascoli

3

(4-3-3): Zanin; Oddo (25’st Busatto), Guerriero, Sabba, Gallo; Pinto (31’st Giampaolo), Grandis, Gueye (9’st Pracek); Vuthaj, Ceccarelli, Allessi (9’st De Souza). A disp. Mercorelli, Scipioni, Conti, Surricchio, Donsah. All. Del Zotti

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco, Coppola (30’st Sbrissa), Vechiarello, Minicucci (18’st Muro), Sardo (28’st Antoniazzi); Didio (16’st Belloni), Maio (38’st Forgione). A disp. Galbiati, Carbone, Moscarini, Oddi. All.: Seccardini

Arbitro: Volpi di La Spezia

Reti: 42’pt Didio, 33’st Muro, 40’st Forgione

Note – Spettatori 300 circa. Ammoniti Gallo e Gierriero.

Atletico Ascoli più forte delle difficoltà e degli infortuni. Bianconeri travolgenti allo stadio ‘Angelini’ di Chieti dove hanno vinto il terzo match su tre gare disputate. I ragazzi del patron Graziano Giordani, trascinati da Didio, hanno dominato il campo e alla fine la vittoria è stata decisamente meritata. Prima occasione bianconera dopo 14 minuti con una punizione di Coppola con pallone che supera di poco la traversa. Al 37’ Didio, servito da Sardo, sfiora la rete del vantaggio. È il preludio del gol che arriva 5’ dopo con una azione corale che porta ancora Sardo a servire Didio che anticipa Zanin e insacca con freddezza. Il Chieti a inizio ripresa prova a reagire, Sabba sfiora il pareggio con un gran tiro da fuori. Subito dopo lo scatenato Didio supera Zanin in uscita, trovando la respinta di Pinto sulla linea. D’Alessandro sfiora il raddoppio di testa, ma il portiere del Chieti si salva in corner. Al 12’ ancora Didio vicino al gol, con un tiro che termina a lato di poco. Seccardini toglie Didio e lascia spazio a Belloni, con Minicucci che viene sostituito da Muro. È proprio Belloni subito dopo ad avere la palla per il raddoppio senza riuscirci. Rete che arriva alla mezz’ora con Muro che riceve in area e batte Zanin con un diagonale preciso. Al 39’ arriva il tris: errore clamoroso di Zanin in disimpegno, Belloni ne approfitta e insacca a porta vuota.

Valerio Rosa