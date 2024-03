Atletico Ascoli, tempo di riscattarsi

Obiettivo riscattare l’immeritata sconfitta per 1-0 subita domenica scorsa in casa contro il Roma City. L’Atletico Ascoli dovrà ripartire di slancio nel match contro la Vigor Senigallia in programma oggi alle ore 15 allo stadio ‘Bianchelli’ anche se l’avversario è di quelli ‘tosti’ e che spesso si è frapposto al cammino dei bianconeri nella pur recente storia calcistica della società del Patron Graziano Giordani. La Vigor Senigallia, infatti, nel 2019 si aggiudicò a Tolentino lo spareggio contro l’Atletico Ascoli per salire in Eccellenza. Due anni fa proprio contro la Vigor e la Forsempronese, l’Atletico lottò per salire in D e alla fine furono i senigalliesi a conquistare con tre giornate di anticipo la vittoria del torneo di Eccellenza. Insomma, sono state sempre sfide avvincenti e anche nel match di andata al Don Mauro Bartolini non ci si è annoiati: la Vigor, trovatasi in svantaggio dopo la rete di Jonathan Ciabuschi, ha prima pareggiato con Denis Pesaresi, e poi ha vinto la sfida al 96° con la rete di Magi Galluzzi. Proprio Magi Galluzzi, Denis, Alessandro e Roberto Pesaresi sono i reduci di quello spareggio del 2019 con quest’ultimo che ha scontato le quattro giornate di squalifica e oggi torna a disposizione di mister Clementi. Vigor Senigallia che punta a riconquistare il quinto posto perso in settimana dopo la vittoria (4-2) del Notaresco nel recupero contro il Fano. L’Atletico Ascoli invece dovrà riallungare il passo dalla zona calda della classifica e dovrà farlo senza il capitano D’Alessandro che non ha recuperato dall’infortunio. Da valutare anche le condizioni dell’attaccante Angelo Traini uscito con un profondo taglio alla testa nello scontro di domenica scorsa con il portiere del Roma City che solo l’arbitro ha visto avvenuto fuori dall’area di rigore.

Mister Seccardini che gara sarà?

"Una trasferta insidiosa contro una delle squadre più forti del campionato, in un campo caldo e con un tifo caloroso. Avremo davanti il terzo miglior attacco del campionato, mi aspetto una partita aperta, dinamica e divertente. Loro sono una squadra che da diversi anni ha mantenuto un’ossatura staff-squadra invariata, le loro relazioni in campo sono forti e consolidate".

Dieci partite al termine del campionato con diversi scontri diretti: avete iniziato a fare le classiche tabelle?

"In un campionato così equilibrato non ci si può permettere di fare delle tabelle, ogni partita presenta delle insidie diverse. Il nostro obiettivo da qui alla fine deve essere quello di dare continuità di prestazioni e cercare di raccogliere più punti possibili, dopodiché alla fine tireremo le somme e vedremo a che punto siamo arrivati. Ho piena fiducia in questi ragazzi, lavoriamo sodo ogni settimana per raggiungere questa salvezza".

Valerio Rosa