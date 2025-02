Atletico Ascoli, ultimi dieci turni da retrocessione

Archiviato l’amaro pareggio contro il Fossombrone, l’Atletico Ascoli si è ritrovato ieri al ‘Don Mauro Bartolini’ per iniziare a preparare la delicata sfida di domenica al Riano Athletic Center contro il Roma City. I laziali reduci da due ottimi pareggi conquistati prima in casa contro la capolista Sambenedettese e poi a L’Aquila contro la seconda forza del campionato, sono in lotta in zona playout. Insomma, ci vorrà il miglior Atletico per contrastare il rinnovato entusiasmo dei romani.

Atletico che in realtà non sta attraversando certo il suo miglior periodo di forma. Anzi. La squadra gioca, produce anche delle buone opportunità, ma ha perso brillantezza e soprattutto solidità difensiva, visto che tra le prime nove in classifica è quella che ha subito il maggior numero di gol, 30, a fronte delle sole 28 realizzate: una in più della Vigor Senigallia e tre in più dell’Ancona attualmente quinta. A preoccupare di più, però, sono i soli sette punti conquistati nelle ultime dieci giornate con una vittoria e quattro pareggi, che mettono i bianconeri in questa sezione di campionato, al penultimo posto in classifica. Peggio, infatti, ha fatto soltanto il Città di Isernia San Leucio che nelle ultime dieci gare, ha ottenuto solo tre punti. Insomma, sono dati che non si possono assolutamente sottovalutare.

"Mi dispiace che l’episodio, spesso non per colpa nostra, ci penalizzi sempre – ha ricordato Mister Simone Seccardini – Ci è stato annullato un gol regolare perché Manel Minicucci non era in fuorigioco e ai miei ragazzi non ho nulla da recriminare per quanto riguarda impegno, dedizione e qualità del gioco espresso. Non è mai facile proporre quando gli avversari vogliono solo disorganizzare e disinnescare le tue avanzate. Contro il Fossombrone, siamo stati molto più bravi degli avversari a pulire la partita perché il pallino del gioco lo abbiamo avuto sempre noi ed il primo tempo fatto con il Notaresco, un po’ sottotono, è ormai un lontano ricordo".

Valerio Rosa