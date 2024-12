Atletico Ascoli, un ko che fa davvero male

Il giorno dopo l’immeritata sconfitta contro il Termoli, in casa Atletico Ascoli la mente va ai tanti errori commessi a partire dal calcio di rigore fallito, che avrebbe cambiato l’andamento del match. Il tiro dagli undici metri calciato con il sinistro da Checco Maio ha trovato il portiere dei molisani Palombo, già disteso alla sua sinistra per bloccare il pallone in due tempi. Insomma, con un pizzico di freddezza in più si sarebbe potuta cambiare la traiettoria del tiro, ma ormai è andata così. Sul secondo rigore si è poi presentato Manel Minicucci che ha spiazzato il portiere e non ha fallito la rete del momentaneo pareggio, purtroppo alla fine risultato inutile. A rivedere le immagini del match sono stati anche scongiurati i dubbi sulla possibile posizione irregolare di Zammarchi in occasione del primo gol. L’esterno sinistro lanciato da Colarelli dopo un errato disimpegno di Camilloni, è partito in posizione regolare tenuto in gioco, al centro della difesa, dal capitano D’Alessandro. E anche sul secondo gol del Termoli la posizione del giovane portiere Filippo Galbiati non è sembrata la più idonea. "In realtà sono stati scaltri gli avversari – ha dichiarato alla fine Mister Seccardini – che hanno perso tempo, hanno fatto spostare la barriera e hanno fatto perdere un po’ di concentrazione al nostro portiere, poi certo il tiro è stato ben indirizzato. La sconfitta fa male, potrei dire qualcosa anche sul campo scivoloso, che ci penalizza un po’, ma non voglio accampare scuse. E’ una battuta d’arresto che fa male ma che non rovina le belle cose che abbiamo fatto in questo 2024. Mi sarebbe piaciuto congedarmi dal ‘Don Mauro Bartolini’ con una bella vittoria per chiudere questo anno fantastico. A giugno avevamo festeggiato i 50 punti conquistati dopo gli ultimi dieci risultati utili consecutivi entrando in campo con le nostre famiglie e i nostri figli. Cose che non si dimenticano. Cercheremo quindi di chiudere l’anno in bellezza domenica prossima nell’ultima gara in trasferta a Sora". Valerio Rosa