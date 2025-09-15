Atletico Ascoli, un punticino con rammarico. Ci crede con Maio, poi il Notaresco rimedia

NOTARESCO1ATLETICO ASCOLI1

NOTARESCO (4-3-3): Boccanera; Taddei (33’st Palazzese), Pjetri, Arrigoni, Zancocchia; Forcini (1’st Cisse), Di Cairano, Di Sabatino (1’st Andreassi); Infantino (45’st Buonavoglia), Pistillo, Quacquarelli. A disp.: Perri, Rufini, Pierantozzi, Scarpantonii, Gramenzi. All.: Roberto Vagnoni

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, De Santis, Nonni (14’st Feltrin); Bucco, Forgione (14’st Muro), Vechiarello, Coppola (14’st Sbrissa), Sardo; Maio (33’st Didio), Belloni (23’st Minicucci). A disp.: Galbiati, D’Alessandro, Antoniazzi, Carbone. All.: Simone Seccardini

Arbitro: Burattini di Roma 1

Reti: 28’pt Maio (A), 10’st Andreassi (N)

Note. Spettatori 500 circa. Espulso al 45’pt l’allenatore del Notaresco Roberto Vagnoni. Ammoniti: Arrigoni (N), Sbrissa (A)

NOTARESCO (Teramo)

L’Atletico Ascoli si ferma al pari nella prima trasferta stagionale a Notaresco, e così sono solo due i punticini in classifica dopo due giornate di campionato. Dopo il pareggio interno per 2-2 contro L’Aquila è infatti arrivato questo 1-1 in terra d’Abruzzo comunque accolto con soddisfazione in casa bianconera perchè il Notaresco ha confermato tutte le sue qualità e dopo aver vinto a Recanati per 3-1 oggi è riuscito a rimontare lo svantaggio con una rete del bomber Francesco Maio. Il pari dei teramani ad inizio di ripresa con Andreassi.

L’Atletico Ascoli ha avuto un buon approccio alla gara e soprattutto nel primo tempo ha fatto la partita con la qualità dei suoi palleggiatori. I bianconeri hanno imposto il loro gioco, avvicinandosi alla porta di Boccanera in diverse occasioni, ma per sbloccarla è servito un tiro di Maio ben servito dal sempre spumeggiante esterno Mattia Sardo. Così i bianconeri hanno provato a gestire il match senza correre grandi rischi. Il primo tempo si è chiuso con gli animi accesi e a farne le spese è stato il mister del Notaresco, Roberto Vagnoni, espulso.

Nella ripresa parte meglio il Notaresco, e al 10’ il gol arriva con un pallonetto di Andreassi in azione di rimessa dopo che Coppola aveva avuto sui piedi la palla del 2 a 0. Nella seconda parte della ripresa è stato l’Atletico a crederci di più con i nuovi entrati Sbrissa, Didio e Minicucci che hanno dato PIù brio alle azioni d’attacco. Il portiere Boccanera ha dovuto compiere un autentico miracolo su un tiro a botta sicura ancora di Francesco Maio e nel finale l’Atletico Ascoli ha protestato a lungo per un presunto tocco di mano in area dopo un tiro di Muro. Insomma, un pareggio anche stavolta con parecchio rammarico per la compagine di Mister Seccardini con il campionato che vede già in vetta l’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi a punteggio pieno seguito proprio dal Notaresco salito a quota 4 assieme a Giulianova, Teramo, L’Aquila e Vigor Senigallia. Atletico Ascoli che invece sala a quota 2 e domenica riceverà al Del Duca l’Ancona (vittoriosa 3-2 a Termoli), per un derby sempre molto sentito.

Valerio Rosa