Atletico Ascoli, un’altra sconfitta che fa rumore

Il giorno dopo la pesante sconfitta per 2-0 nel derby contro la Fermana in casa Atletico Ascoli ci si è soffermati sui due gol subiti e sul peso che stanno avendo certe ingenuità difensive nel bilancio complessivo di questo campionato. Eppure, dietro, la squadra non ha calciatori alle prime armi, anzi. Mazzarani, capitan D’Alessandro, Nonni, Feltrin, Baraboglia, non sono certo Under alla prima esperienza, ma a volte sembra più che sia la fase difensiva a mostrare qualche crepa di troppo. La rete del vantaggio della Fermana è nata da uno scontro tra due calciatori bianconeri, il raddoppio è arrivato su un eurogol dai 30 metri di De Silvestro che il portiere Pompei neanche ha visto arrivare. È vero che la Fermana ha fatto poco per vincere, ma quando perdi 2-0 le scusanti sono davvero poche.

"Abbiamo approcciato bene il secondo tempo – ha dichiarato Mister Seccardini a fine gara – nonostante il doppio svantaggio, il rammarico è non averlo fatto prima contro una squadra rinvigorita da mister Brini. Sapevamo che c’era compattezza tra tifo e squadra, un bel clima, hanno preso fiducia nel primo tempo vincendo i duelli, tutti i contrasti, arrivavano prima sulle seconde palle. Non abbiamo fatto bene è inutile girarci intorno e non siamo riusciti ad intervenire sul secondo gol, con Nonni a terra infortunato e ci siamo persi De Silvestro. Nell’intervallo siamo guardati negli occhi e siamo tornati in campo per riaprire la gara, ci serviva un episodio ma loro hanno giocato di esperienza e ripartenza, ci avrebbero potuto far ancora più male".

È in effetti la Fermana nella ripresa si è schierata con un 4-1-4-1 che ha permesso alla compagine di Brini di chiudere tutti gli spazi. Sarebbe servito Ciabuschi? "Non credo che sarebbe cambiato molto – ha concluso mister Seccardini – venerdì è arrivata la chiamata dell’Ascoli per la possibilità di avere in prestito fino a giugno il nostro attaccante. La società giustamente ha accettato perché Jonathan si merita di avere una chance in serie C".

Valerio Rosa