Atletico Ascoli,. Vechiarello: : "Altra gara tosta"

Si continua a lavorare in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domenica alle ore 15 allo stadio ‘V. Savini’ contro la capolista Notaresco. La squadra abruzzese allenata dal tecnico piceno Roberto ‘Cacetta’ Vagnoni, ha infatti vinto nella gara d’esordio a Recanati per 4-1 ed è in vetta al torneo grazie alle miglior differenza reti. Insomma, domenica per i bianconeri del patron Graziano Giordani sarà un altro big-match dopo quello contro L’Aquila pareggiato 2-2. Un pareggio che comunque ha dato parecchia consapevolezza ai ragazzi dell’Atletico Ascoli almeno a sentire le parole del centrocampista argentino Alejo Marco Vechiarello: "Dobbiamo essere consapevoli di avere gli strumenti per essere protagonisti – ha ammesso durante la trasmissione LuneDiretta su TV Centro Marche – Abbiamo fermato una squadra fortissima come L’Aquila e ora ci aspetta un’altra sfida difficile contro il Notaresco. Squadre ben attrezzate come d’altronde anche il Teramo. Non conosco le squadre laziali anche se l’Ostiamare è andata a vincere ad Ancona e mi sembra una bella squadra. Nell’Atletico sono stati inseriti elementi importanti per questa stagione. Chi è arrivato ha esperienza e qualcuno ha già vinto campionati. Nonostante questo si allenano tutti con tanta umiltà e tanta voglia di mettersi a disposizione delle idee del mister e migliorare ancora insieme al gruppo dell’Atletico Ascoli. Lo ha dimostrato anche l’atteggiamento della squadra dopo che siamo andati per due volte sotto nel punteggio contro L’Aquila. Due belle reazioni che ala fine potevano anche regalarci la vittoria. Domenica, come detto sarà una gara difficile ma ogni partita ha una storia a sé – ha concluso Vechiarello – ed il mister le prepara curando sempre ogni particolare. A Notaresco sarà una partita tosta, perché i loro vengono da risultati importanti sia in Coppa che in campionato".

Valerio Rosa