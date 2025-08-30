Atletico-Maceratese, De Santis e De Angelis si sfidano da amici

Sfida tra cugini ascolani domani alle ore 16 allo stadio Del Duca di Ascoli. Il match di Coppa Italia di Serie D tra Atletico Ascoli e Maceratese sarà soprattutto la sfida tra due ragazzi cresciuti insieme nonostante qualche anno di differenza con brillanti carriere da calciatori, e che si ritroveranno uno di fronte all’altro.

Da una parte Simone De Santis difensore dei bianconeri del patron Graziano Giordani che il 29 luglio ha compiuto 32 anni e dall’altra il centrocampista della ‘Rata’ Alessandro De Angelis che a marzo ha spento la sua candelina numero 27. Due ragazzi cresciuti insieme tirando i primi calci al pallone al campetto di ‘Shanghai’ a Porta Cappuccina, poi con i rispettivi pari età si sono iscritti alla Scuola Calcio del Borgo Solestà ed entrambi hanno fatto le Finali Nazionali a Coverciano.

Simone De Santis ci è arrivato proprio con il Borgo Solestà dove giocava con il fratello di Alessandro, il collega giornalista Matteo De Angelis. Alessandro invece è arrivato alle Finali Nazionali con l’Ascoli Calcio. Con l’Ascoli hanno avuto entrambi un trascorso nelle giovanili anche se Simone non è riuscito ad arrivare fino alla formazione Primavera, mentre Alessandro ne è stato il capitano.

Quest’anno Simone ha deciso di accettare la proposta dell’Atletico Ascoli anche perché la moglie è in dolce attesa del secondo figlio. Alessandro De Angelis è stato tra l’altro il padrino del primogenito Thiago, ad ulteriore conferma del legame che c’è tra i due cugini che oggi si ritroveranno avversari su quel prato del Del Duca che non hanno mai calcato finora e che hanno sognato come tutti i bambini di Ascoli.

Una gara particolare per loro, ma già importante per le rispettive squadre. L’Atletico Ascoli è reduce da un precampionato con ben quattro vittorie, la Maceratese neopromossa in Serie D ha eliminato nel turno preliminare la Recanatese e vorrà certamente proseguire il cammino in Coppa Italia. Una sfida tutta da vivere.

Valerio Rosa