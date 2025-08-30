Atletico-Maceratese, De Santis e De Angelis si sfidano da amici

Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
30 ago 2025
VALERIO ROSA
Sfida tra cugini ascolani domani alle ore 16 allo stadio Del Duca di Ascoli. Il match di Coppa Italia di Serie D tra Atletico Ascoli e Maceratese sarà soprattutto la sfida tra due ragazzi cresciuti insieme nonostante qualche anno di differenza con brillanti carriere da calciatori, e che si ritroveranno uno di fronte all’altro.

Da una parte Simone De Santis difensore dei bianconeri del patron Graziano Giordani che il 29 luglio ha compiuto 32 anni e dall’altra il centrocampista della ‘Rata’ Alessandro De Angelis che a marzo ha spento la sua candelina numero 27. Due ragazzi cresciuti insieme tirando i primi calci al pallone al campetto di ‘Shanghai’ a Porta Cappuccina, poi con i rispettivi pari età si sono iscritti alla Scuola Calcio del Borgo Solestà ed entrambi hanno fatto le Finali Nazionali a Coverciano.

Simone De Santis ci è arrivato proprio con il Borgo Solestà dove giocava con il fratello di Alessandro, il collega giornalista Matteo De Angelis. Alessandro invece è arrivato alle Finali Nazionali con l’Ascoli Calcio. Con l’Ascoli hanno avuto entrambi un trascorso nelle giovanili anche se Simone non è riuscito ad arrivare fino alla formazione Primavera, mentre Alessandro ne è stato il capitano.

Quest’anno Simone ha deciso di accettare la proposta dell’Atletico Ascoli anche perché la moglie è in dolce attesa del secondo figlio. Alessandro De Angelis è stato tra l’altro il padrino del primogenito Thiago, ad ulteriore conferma del legame che c’è tra i due cugini che oggi si ritroveranno avversari su quel prato del Del Duca che non hanno mai calcato finora e che hanno sognato come tutti i bambini di Ascoli.

Una gara particolare per loro, ma già importante per le rispettive squadre. L’Atletico Ascoli è reduce da un precampionato con ben quattro vittorie, la Maceratese neopromossa in Serie D ha eliminato nel turno preliminare la Recanatese e vorrà certamente proseguire il cammino in Coppa Italia. Una sfida tutta da vivere.

