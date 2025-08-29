Atletico-Maceratese, via alla vendita dei biglietti

Sono in vendita tramite il circuito Vivaticket i biglietti per la sfida di Coppa Italia di Serie D in programma domenica alle ore 16 allo stadio Del Duca tra Atletico Ascoli e Maceratese. I prezzi per la Tribuna Centrale sono di 25 euro, 15 euro per la Tribuna Laterale Nord e 1 euro per gli Under 10 più diritti di prevendita. Costo di 15 euro anche per la Curva Nord Ospiti e di 1 euro per gli Under 10, più diritti di prevendita. Prevendita che terminerà domani sera alle 19 perché poi il giorno della gara la biglietteria per la Curva Ospiti rimarrà chiusa.

E il prezzo di 15 euro per i tifosi della ‘Rata’ ha scatenato diverse polemiche social con i supporters della Maceratese a lamentarsi del fatto che il prezzo è troppo elevato per una gara di Coppa Italia. Gare di Coppa dove l’incasso viene comunque equamente diviso tra le due società. In particolare il sito ‘La Sportiva’ una community dei tifosi biancorossi si è lamentata del fatto che il prezzo è inadeguato e ha già anticipato che la Curva Just dei tifosi della ‘Rata’ non partirà per Ascoli, invitando anche tutti gli altri tifosi a disertare la trasferta in segno di protesta.

C’è anche chi ha polemizzato sulla scelta dello stadio ‘Del Duca’: "Vogliono giocare in uno stadio serio – ha scritto Moreno Casoni su Facebook – ma aprire uno stadio serio costa e la soluzione più semplice è caricare i costi su prezzo del biglietto". Insomma, c’è davvero la possibilità che domenica non ci sia quella cornice di pubblico che ci si sarebbe aspettati per un derby di Coppa Italia sicuramente interessante visto il cammino dell’Atletico Ascoli nel precampionato e l’entusiasmo che si respira intorno alla neopromossa Maceratese reduce dal bel successo per 4-1 nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Recanatese.

Intanto in casa bianconera procedono gli allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco con la rifinitura in programma domani mattina in attesa del primo vero impegno stagionale.

Valerio Rosa