Atletico Mariner vince lo spareggio play out contro Monturano grazie a un rigore di Napolano

ATLETICO MARINER 1 Monturano 0

ATLETICO MARINER: Amato 6,5, Di Filippo 6 (30’ st Eulisi ), Luciani 6 (23’ st Marucci), Lorenzoni 6,5, De Vito 6,5, Kiwobo 6,5, Malheiro 6,5, Picciola 6,5 (40’ st Oddi sv), Cialini 6,5, Napolano 7, Tassi 6 (37’ st Verdesi 6). A disp. Ponzanetti, Bontempi, Sharif, Eulisi, Raggio, Verdesi, Rodriguez. All. Puddu 6,5

MONTURANO: Monti 6,5 , Wahi 6 (44’ st Adami sv), Fabi 6, Ruggeri 6, Muzi 6, De Carolis 6 (40’st Baiocco sv) , Russo 6 (16’ st Cuccù 6), Ercoli 5, Altobello 6, Palestini 6 (37’ st Santarelli sv), Morelli 6 (40’ st Cheddira). A disp. Santoni, Adami, Iulitti, Curzi, De Carolis, All. Cuccù 6

Arbitro: Camia di Nichelino 6 Guardalinee: Baldoni-Iluminati

Rete: 36’ st Napolano (rig.)

Note: Spettori 700 circa di cui 150 provenienti da Monte Urano. Espulso Ercoli (M) per doppia ammonizione al 7’ st. Ammoniti: Ercoli (M), Luciani (AM), Cialini (AM), Lorenzoni (AM), Wahi (M), Kiwobo (AM), Santarelli (M), Adami (M). Angoli 8 a 2 per il Monturano. Recupero 3’ pt e 6’ st.

Un rigore trasformato da Napolano al 36’ st permette all’Atletico Mariner di fare suo lo spareggio play out con il Monturano, conquistando così la permanenza nel campionato di Eccellenza Marche. Non è stata una bella partita dove la posta in palio era molto alta. All’ 8’ una punizione di Palestini viene smanacciata in angolo da Amato.

La risposta dei biancoblù è affidata al destro di Picciola bloccato centralmente da Monti. Al 25’ è una punizione di Ercoli ad impegnare Amato nella presa a terra. Monturano maggiormente propositiva con l’Altetico Mariner che si limita a presidiare la propria trequarti. Maggiore possesso palla degli ospiti, ma la difesa dell’Atletico Mariner non corre pericoli Al 37’ si infortuna Tassi, al suo posto ecco Verdesi. Al 48’ un’incursione di Malheiro non ha esito. Si va al riposo sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti di gioco soporiferi.

Nella ripresa al 7’ il Monturano resta in dieci per l’espulsione di Ercoli per doppia ammonizione. Il secondo giallo arriva per una gomitata a centrocampo su Verdesi. Con il vantaggio numerico in campo l’Atletico Mariner si propone con più convinzione in avanti rispetto alla prima frazione di gioco. Al 26’ st il diagonale di Lorenzoni si perde sul fondo. E’ sempre il numero quattro biancoblù ad impegnare nella presa a terra Monti. Al 34’ st Cialini di testa sfiora la traversa. Un minuto dopo l’episodio che sblocca il match. Picciola in area mette al centro con De Carolis che tocca il pallone con il braccio.

Per Camia di Nichelino è calcio di rigore. Dal dischetto Napolano batte Monti che aveva intuito la conclusione del capitano biancoblù. Al 43’ st è bravo Monti a respingere un velenoso pallonetto di Cialini. Sull’ultimo corner anche il portiere Monti sale in area ma è bravo Amato in presa alta a sventare la minaccia.

Benedetto Marinangeli