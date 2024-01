Atletico, punti pesanti. Matese al tappeto

ATLETICO

1

MATESE

0

ATLETICO (3-5-2): Pompei 6.5; Camilloni 6, D’Alessandro 7, Mazzarani 6.5; Ceccarelli 6 (22’st Traini 6), Severini 6.5, Vechiarello 6.5 (43’st Dondoni sv), Olivieri 6, Valentino 6.5 (26’st Gurini 6); Minicucci 7 (30’st Pedrini 6), Ciabuschi 6.5 (28’st Cesario 6). A disp.: Canullo, Marucci, Alborino, Dondoni, Clerici. All.: Simone Seccardini 6

MATESE (4-4-2): Rinaldini 6; Filosa 5, Cassese 5.5, Gagliardini 5.5, Lesi 5 (41’st D’Andrea sv); Passewe 6.5, Russo 5.5 (30’ Di Marco 5, dal 30’st Minasi 5), Ricamato 5.5, Langellotti 6; Manfrellotti 5 (6’st Galesio 5), Napoletano 6.5. A disp.: Shiba, Romano, Setola, Siena, Guarino. All.: Corrado Urbano 5.

Arbitro: Paccagnella di Bologna 6

Rete: 13’st Minicucci

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: D’Alessandro, Pompei (A), Manfrellotti e Gagliardini (M). Angoli: 6-2. Recuperi: 3’-6’.

Secondo successo casalingo stagionale per l’Atletico Ascoli che finalmente vince anche uno scontro diretto, dopo quello contro il Tivoli, e ora vola a quota 25 a tre lunghezze dalla zona playout. Un successo che segue il pari con la capolista Campobasso e l’exploit a Chieti per 7 punti in tre gare. Il Matese, ultimo in classifica, ha fatto quello che ha potuto, tenendo il ritmo basso e puntando a non subire gol. E in effetti il primo tempo è stato avaro di occasioni. Unico brivido la girata di Ciabuschi alla mezzora su cross di Camilloni ma la mira non è precisa. Al 38’ tiro-cross di Severini che non passa lontano dal palo alla destra del portiere. La prima frazione si chiude con un gran tiro di Minicucci al volo dal limite che impegna Rinaldini ad alzare sopra la traversa.

La ripresa si apre con lo slalom di Valentino che entra in area e conclude sul fondo. Al 13’ l’Atletico Ascoli trova il vantaggio: Mazzarani verticalizza in area per Minicucci che di sinistro in diagonale infila di precisione. La reazione del Matese è affidata a Passewe che crossa dalla destra per la girata di Napoletano respinta dal portiere, poi Lesi, a botta sicura, colpisce malissimo di esterno. Dall’altra parte conclusione di Valentino respinta a mani aperte da Rinaldini in corner. Alla mezzora Olivieri entra in area e tira centralmente, sulla respinta Cesario di testa colpisce debolmente sul portiere. Gli ospiti hanno la loro palla-gol per il pareggio al 49’ con Passewe che dentro l’area conclude a botta sicura e ci vuole una deviazione miracolosa di Pompei per evitare il gol.. Finisce 1-0 e in casa Atletico Ascoli è grande festa.

Valerio Rosa