Atletico torna alla vittoria. Maio sfrutta il penalty. E il Castelfidardo capitola

ATLETICO1CASTELFIDARDO0ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Ascoli, Severini (26’st Scimia), Vechiarello (46’st Baraboglia), Olivieri, Feltrin (17’st Minucci); Maio, Didio (17’st Valentino). A disp.: Galbiati, Alborino, Coquin, Clerici, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini.

CASTELFIDARDO (3-5-2): Munari; Morganti (46’st Cotugno), Vecchio, Imbriola; Costanzi (32’st Garbattini), Baldini, Miotto, Fabbri, Fossi (8’st Madonna); Braconi, Nanapere. A disp.: Elezaj, Prebibaj, Marzuolo, Caprari, Ausili. All.: Marco Giuliodori.

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia.Rete: 22’pt Maio su rigoreNote. Spettatori 200 circa di cui 50 ospiti. Espulso al 45’pt il vice allenatore dell’Atletico Ascoli, Alex Simoni. Ammoniti: Maio, Mazzarani, Severini, Minicucci, Imbriola, Braconi, Vecchio. Angoli. 0-4. Rec.: 1-6.

L’Atletico Ascoli batte il Castelfidardo, ritrova la vittoria dopo quasi due mesi e supera i fiderdensi in classifica, rimettendo a posto anche la graduatoria.Una domenica finalmente felice dopo dodici giornate senza sorrisi e che scrive in pratica la parola fine sul discorso salvezza dei bianconeri. È bastato il calcio di rigore trasformato da Maio a metà primo tempo con il Castelfidardo che ha avuto una buona reazione senza però mai trovare lo specchio della porta. La partita si è sbloccata al 22’: fallo di Morganti su Nonni, l’arbitro decreta il calcio di rigore che Maio trasforma. Il Castelfidardo va vicino al pareggio sette minuti dopo con Costanzi che sotto porta si divora una clamorosa occasione, gettando il pallone sopra la traversa. Ci prova Vechiarello su punizione dal limite, il pallone gira bene, ma termina di poco a lato.

I tifosi del Castelfidardo espongono uno striscione "Il tempo non cancellerà la tua memoria. Lorenzo vive" accompagnato dal coro "Onoriamo gli ultras scomparsi".Si va al riposo con l’Atletico in vantaggio. Prima di rientrare negli spogliatoi viene espulso il vice di mister Seccardini, Alex Simoni dopo un battibecco con un calciatore avversario.

La ripresa si apre con una punizione laterale di Baldini su cui nessuno dei compagni riesce ad intervenire. Ci prova Ascoli al volo dal limite dell’area con Munari che blocca distendendosi sulla sinistra. Lancio di Vechiarello per Maio che prova al volo in diagonale fuori di poco alla sinistra del portiere. La risposta del Castelfidardo è affidata ad un cross di Miotto e colpo di testa di Nanapere di pochissimo a lato. Unica vera occasione in tutta la gara per gli ospiti. Ennesimo fallo di Vecchio su Maio, anche questo non sanzionato dall’arbitro, e punizione dal limite. Calcia lo stesso Maio sulla barriera. Alla mezz’ora Olivieri mette al centro un invitante pallone rasoterra, che però nessuno dei suoi riesce ad intercettare.

Il Castelfidardo trova il pareggio con Nanapere, ma l’arbitro annulla per fuorigioco abbastanza evidente. Intervento a gioco fermo di Braconi sul volto di Mazzarani, per l’arbitro è solo ammonizione. Ammonizione che finalmente arriva al minuto 85’ anche per Vecchio per una trattenuta al limite dell’area su Maio. Punizione battuta da Oliveri con pallone a lato. Finisce così 1-0 per l’Atletico Ascoli e non è uno scherzo di Carnevale.

Valerio Rosa