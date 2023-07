Attacco di convulsioni in acqua, salvato bambino

E’ stato dimesso dall’ospedale di San Benedetto, nella tarda serata di giovedì, il bambino di 11 anni che è stato salvato in mare, grazie ad un immediato intervento coordinato tra bagnini, capitaneria e personale sanitario. Il bambino, nato a San Benedetto, ma residente in Argentina, stava giocando in acqua con i propri familiari, di fronte allo chalet "Zodiaco", quando è stato colto da una crisi convulsiva. Scattato l’allarme, è stato portato subito a terra dal bagnino di salvataggio Andrea Falcioni.

Il piccolo è stato posto in posizione di sicurezza sulla riva del mare, è stato aiutato ad aprire la bocca con la collaborazione di un medico che si trovava in spiaggia. Nel frattempo il 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Potes che ha stabilizzato il bambino e poi l’ha immediatamente trasportato al Pronto Soccorso. Sono stati momenti di grande apprensione, ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi, grazie alla sperimentata professionalità della macchina dei soccorsi rivierasca.

Sul posto è accorso anche il personale della guardia costiera-capitaneria di porto, che ha coordinato i soccorsi. I medici dell’ospedale di San Benedetto hanno sottoposto il giovanissimo a una serie di accertamenti, richiesti dal particolare caso, che si sono protratti per molte ore.