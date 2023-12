Attacco hacker al sito del Comune di Grottammare

Fuori servizio il sito istituzionale del comune di Grottammare dalle ore 5 del mattino di giovedì scorso a causa di un attacco cyber mirato sul traffico delle connessioni ai data center e alle infrastrutture cloud del fornitore di servizi amministrativi del Comune di Grottammare (PA Digitale). "Tim e Westpole, fornitore della connettività e dello storage della PA Digital, stanno analizzando la provenienza dell’attacco e il Team della sicurezza di PA Digitale è in contatto con entrambi – fanno sapere i vertici comunali – Al momento, quindi, le sezioni del sito che prevedono l’invio delle pratiche online (istanze online, Suap online, ecc.) o la consultazione degli atti (albo pretorio, amministrazione trasparente) non funzionano. Il Sue è attivo ma, pur consentendo il caricamento della pratica, non ne permette la protocollazione. Restano attivi i servizi informativi, (notizie, avvisi e bandi, ecc.), il PagoPA e il download della modulistica. È sempre possibile consegnare documenti al protocollo del Comune via mail, Pec o a mano". L’utenza sarà aggiornata, sull’evolversi della situazione, tramite il sito istituzionale.