Attacco hacker al sito del Comune: "Tutto risolto"

Ieri mattina alle 10 è terminata l’emergenza causata da un attacco hacker subito da ’Pa Digitale’ che fornisce servizi amministrativi anche al comune di Grottammare. Dopo la verifica dell’integrità dei dati, gli addetti hanno iniziato a inserire i dati che nei giorni scorsi erano stati acquisiti manualmente al fine di riallineare i servizi on line. "Ringrazio la polizia postale per la Sicurezza cibernetica marche – ha affermato il dottor Igor Vita, responsabile dell’Area 1 del comune di Grottammare – per il supporto che ci ha fornito in questi giorni".

Si tratta di un reparto specialistico della polizia di Stato che si occupa di prevenzione e contrasto agli attacchi informatici di infrastrutture critiche. "Abbiamo inviato il nostro Nosc (Nucleo Operativo Sicurezza Cibernetica) – ha affermato il dirigente della polizia postale delle Marche, vice questore aggiunto Lorenzo Sabatucci – Un team di tecnici specializzati che ha eseguito il sopralluogo e fornito supporto nelle attività di ripristino e anche per raccogliere evidenze disponibili per avviare le attività investigative".

Marcello Iezzi