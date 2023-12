Attacco hacker, forse ci siamo:: "Tutti i dati amministrativi salvi"

Sono stati giorni complicati per gli operatori del comune di Grottammare a seguito dell’attacco hacker subito dalle aziende che si occupano di fornire i servizi amministrativi on line, nella fattispecie Pa Digitale, collegata a Tim e Westpole. Da ieri, dopo 6 giorni, il servizio è in fase di riavvio, come fa sapere il dottor Igor Vita, responsabile dell’Area. "Tutti i dati amministrativi sono salvi, integri e soprattutto non risultano ‘esfiltrazioni’, vale a dire fuoriuscita di dati. A ogni modo nel giro di una settimana riceveremo dal fornitore dei servizi Pa Spazio Digitale, una relazione dalla quale avremo il punto esatto della situazione". In questi giorni, vale ricordare, non ha funzionato tutto il settore delle Istanze online, Suap online, la consultazione degli atti dell’Albo Pretorio, l’amministrazione trasparente e anche il protocollo. Per questi servizi tutto è rimasto fermo alle 5 del mattino dell’8 dicembre, quando vi è stato l’attacco cyber che ha pesantemente colpito Westpole che insieme a Tim sono i fornitori della connettività e dello storage della Pa Digitale. Quest’ultima azienda è molto quotata a livello nazionale, tanto che fornisce servizi di segreteria al Quirinale, ma anche altri servizi all’Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione), e poi ancora all’Istat, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero dell’Ambiente e all’Agicom, per citare alcune importanti realtà che si sono affidate all’Azienda che ha sede a Lodi e la società partecipata a Campobasso, con la quale il Comune di Grottammare ha stipulato il contratto per la fornitura di alcuni servizi online. Per tornare alla normale attività del sito istituzionale del Comune, a ogni modo, ci varrà qualche giorno, poiché sarà necessario caricare tutti i dati che sono rimasti sospesi in questi giorni di blocco del servizio.

Marcello Iezzi