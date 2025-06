’Attenti al Luppolo’ a Centobuchi. Ci saranno bus navetta dalla costa

‘Attenti al Luppolo’ dedicato alla degustazione di birre e cibi di qualità, è tra gli eventi di punta del cartellone estivo di Monteprandone e Centobuchi. Si terrà in piazza dell’Unità, a Centobuchi da giovedì 25 a domenica 29 luglio. Cinque serate con birre artigianali, nazionali e internazionali, stand gastronomici e musica dal vivo. Poiché si tratta di una manifestazione che negli anni scorsi ha catalizzato circa 15mila partecipanti, ci saranno i bus navetta da e per San Benedetto e Porto d’Ascoli per partecipare all’evento. Il sindaco Sergio Loggi ha ribadito l’importanza di un cartellone ricco di manifestazioni, grazie alla collaborazione delle Associazioni del territorio, come accade anche in questo evento che è organizzato da due società sportive dedite alla promozione del calcio giovanile: Asd ‘Calciocento’ e Asd ‘Vis Centobuchi’. "Il nostro comitato e composto da una decina di persone che ha l’intendo di sostenere l’Associazione – afferma Paolo Maurizi, presidente della Calciocento – Non si tratta della solita sagra di paese, ma un evento speciale dedicato alla birra di qualità che vede la partecipazione di oltre 40 stand fra cui 7 birrifici artigianali di Marche, Abruzzo e Lazio. Per l’occasione piazza Unità d’Italia si trasformerà in un grande pub all’aperto con musica dal vivo".

La regina della festa in questa dodicesima edizione sarà la birra Bio Blonde, biologica, prodotta da un birrificio del maceratese. Matteo Ciotti e Filippo Cappelli della società ‘Vis Centobuchi’ si occupano dei prodotti gastronomici e della cura dell’allestimento della piazza. Rispetto alle edizioni precedenti ci sono tre novità: la frittura di pesce; il panino Maxi Beef con roast beef e cicoria e il Super Burger, panino con hamburger, bacon, pomodoro insalata e contorno di patate, cui si aggiungono, tra gli altri, gli anellini di Erice sfumati alla birra e all’Amatriciana. Marcello Iezzi