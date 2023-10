Attenti al Sudtirol dell’ex Bisoli

Si riaccendono le luci allo Zini. Giusto il tempo di godersi il settimo posto in classifica a 7 lunghezze dal Parma capolista - oltre allo stato di forma eccezionale di Massimo Coda, premiato miglior giocatore di settembre dalla serie B - che è già tempo di tornare in campo per difendere la posizione e provare a rosicchiare qualche punto alle squadre che la precedono. A Cremona oggi alle 14 arriverà il Sudtirol dell’ex tecnico grigiorosso Giampaolo Bisoli, che non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato.

Stroppa ha fiducia nella sua Cremonese. "Stanno crescendo tutti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché ho visto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista". La soluzione nel sistema offensivo, con Zanimacchia nel ruolo inedito di esterno sinistro, dovrebbe essere riproposta e con essa la presenza in attacco della coppia Coda-Okereke.

Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Zanimacchia; Okereke, Coda.

Il turno: Parma-Como 2-1.

Oggi: Bari-Modena, Cremonese-Südtirol, Lecco-Ascoli, Pisa-Cittadella, Ternana-Brescia, Catanzaro- FeralpiSalò, Sampdoria-Cosenza, Reggiana-Venezia, Palermo- Spezia.

Classifica: Parma 23, Palermo 19, Venezia, Catanzaro 18, Cosenza, Como 14, Cremonese, Cittadella 13, Modena 12, Brescia, Sudtirol, Bari 10, Ascoli, Pisa 9, Reggiana 8, Ternana, Spezia 6, FeralpiSalò 5, Sampdoria 4, Lecco 1.

Mariachiara Rossi