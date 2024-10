"Attenti alla galleria in Circonvallazione nord"

Sono diverse le strade dissestate e pericolose nel territorio di Ascoli. L’ultima segnalazione è quella di un lettore del Carlino che con una mail ci ha parlato della galleria lungo la circonvallazione nord all’altezza dell’ex sanatorio, fra lo stadio Del Duca e lo svincolo di via Nazario Sauro. "E’ una situazione molto pericolosa che affronto molto spesso – fa sapere il nostro lettore - La galleria di giorno non è illuminata, per cui ogni volta che si entra dentro, specialmente nel periodo estivo, è come fare un salto nel buio, non avendo la benché minima visione di eventuali ostacoli presenti sulla sede stradale". Il problema è veramente concreto tutto l’anno per la mancata illuminazione che è di giorno che crea i disagi maggiori per chi si trova a transitare. In misura appena minore il disagio è presente anche nella galleria più piccola che dalla circonvallazione consente dal semaforo dello stadio di immettersi su viale Costantino Rozzi, davanti al piazzale, per intenderci. Anche questa non è illuminata e l’ingresso nelle giornate assolate non è agevole, proprio per il forte contrasto fra la luce del sole e il buio interno. Ma altri pericoli vi sono lungo la circonvallazione nord e riguardano anche l’asfalto che, per un motivo o per l’altro, è danneggiato in più punti e rappresenta un pericolo soprattutto per chi transita in moto o scooter e rischia cadute. Il tratto fra lo stadio e la galleria segnalata dal nostro lettore è caratterizzato sulla destra in direzione centro da asfalto sconnesso a seguito di scavi fatti per lavori e non chiusi proprio a regola d’arte. Fessurazioni vi sono anche dentro la galleria. Un altro punto dall’asfalto certamente non perfetto lo si incontra viaggiando in direzione centro provenienti dalla caserma dei carabinieri; dopo aver superato il cavalcavia ci sono infatti fessurazioni molto pericolose che possono facilmente causare problemi a moto o scooter. L’auspicio del nostro lettore è che chi di dovere prenda in mano la situazione della galleria e faccia in modo di garantire un transito in sicurezza a tutti. E, aggiungiamo noi, auspichiamo che anche i punti con l’asfalto danneggiato siano presto sistemati.

Peppe Ercoli