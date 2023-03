"Attenzione ai vostri animali"

Nuovo appello del sindaco di Montefiore dell’Aso Lucio Porrà, a tenere chiusi in casa, soprattutto la notte, gli animali da affezione poiché gli attacchi dei lupi si stanno moltiplicando in questi periodi. Nella notte fra mercoledì e giovedì un cane di piccola taglia appartenente a una coppia di anziani, è riuscito ad allontanarsi dal recinto di casa, ed è stato divorato da un lupo, probabilmente quello solitario che era stato avvistato in quella stessa zona giorni addietro. Come sostiene la letteratura, i lupi allontanati, non accettati dal branco, possono aggredire anche animali non selvatici ed è, probabilmente, quello che sta accadendo nelle zone collinari dove i lupi da tempo si sono avvicinati alle abitazioni facendo stragi di cani, ma anche di ovini e cani da guardia. Diverse sono già le famiglie che in campagna hanno disposto recinzioni elettrificate per fronteggiare il fenomeno che sembra essere in aumento.