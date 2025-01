Attenzione alle truffe: "Incontri e progetti, anziani da proteggere"

Nel 2024 sono stati 5.577 reati registrati dalla Questura nella provincia di Ascoli. I controlli sono aumentati del 2,27%, coinvolgendo 35.281 persone e 17.247 veicoli, mentre le denunce sono cresciute dell’11,46%, raggiungendo quota 349. Sono state arrestate 66 persone. Le misure preventive includono 24 avvisi orali, 68 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 3 proposte di sorveglianza speciale, 32 ammonimenti e 60 Daspo urbani.

Nella lotta alla droga, sono stati sequestrati oltre 915 grammi di eroina, 217 grammi di cocaina e 15,9 kg di hashish. Inoltre, si segnalano 15 accompagnamenti, 196 respingimenti di soggiorno e 32 allontanamenti di cittadini comunitari, oltre a 34 revoche o sospensioni di licenze per porto d’armi.

Le attività di ordine pubblico hanno registrato un incremento del 30,55% nelle ordinanze emanate, con 264 relative a manifestazioni sportive e 834 per altri eventi. La Polizia Stradale ha svolto 1.919 pattugliamenti, rilevando 252 incidenti e contestando 6.118 infrazioni, mentre la Polizia Ferroviaria ha scortato 81 treni ed eseguito 48 operazioni speciali. La Polizia Postale ha gestito 198 truffe informatiche e 2 attacchi a sportelli Atm.

Il questore ha sottolineato "l’importanza della prevenzione, con iniziative di sensibilizzazione, incontri nelle scuole e progetti contro le truffe agli anziani". Nonostante i risultati positivi, ha ribadito la necessità di ulteriori rinforzi di personale, auspicando un incremento delle risorse per continuare il contrasto alla criminalità, come avvenuto durante l’estate per monitorare la movida. "Un problema che riguarda tutta l’Italia, non solo la provincia di Ascoli Piceno".