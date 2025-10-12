Attesa Curva Sud. Al cantiere dello stadio si gettano le fondazioni:: "Adesso decolliamo"

Nuova Curva Sud. Ci siamo. E’ proprio il caso di dirlo. Entra nel vivo, infatti, uno tra i cantieri più importanti avviati dalla giunta Fioravanti. Dopo anni di attese e promesse, il settore più iconico dello stadio Del Duca, cuore pulsante della tifoseria bianconera, sta per rinascere. Domani sarà una giornata clou: verranno, infatti, gettate le fondazioni: questo sarà il primo passo per il montaggio di tutta l’infrastruttura. "Ebbene sì – conferma, entusiasta, il sindaco Marco Fioravanti –. Sarà un lunedì molto importante, perché i lavori cominceranno a decollare. Siamo, comunque, nel pieno rispetto del cronoprogramma e nei prossimi giorni ci sarà quel cambio di marcia che i tifosi aspettano con ansia. Siamo ottimisti sul fatto che per la prossima stagione sportiva la Curva possa essere pronta".

A segnare l’inizio ufficiale dell’opera erano state le trivellazioni avviate circa un mese fa, operazioni fondamentali per sondare il terreno e gettare le basi della nuova struttura. L’affidamento dei lavori all’impresa Ubaldi Costruzioni è avvenuto ufficialmente a metà luglio, alla presenza delle istituzioni cittadine. Dopo le fasi preliminari, tra cui la demolizione della vecchia curva ormai inagibile, il cantiere è entrato nella sua fase operativa. L’obiettivo condiviso da tutti è chiaro: consegnare la nuova struttura entro l’avvio del prossimo campionato. Una sfida ambiziosa, ma sostenuta da una tabella di marcia ben definita: i lavori dovranno concludersi entro i 388 giorni previsti dal cronoprogramma. Finanziata con 7 milioni di euro provenienti dai fondi post terremoto, la nuova Curva Sud sarà una gradinata moderna e funzionale, con una capienza di circa 4.000 posti. Il disegno architettonico prevede una forma rettangolare, avvicinata quanto più possibile al rettangolo di gioco, per offrire una visione ravvicinata e coinvolgente, secondo le migliori soluzioni degli stadi europei. Un’area di prefiltraggio ampia e ben strutturata migliorerà la gestione dei flussi nei giorni di gara e sarà anche uno spazio aperto a eventi, iniziative e momenti di socialità.

Ma non sarà solo una struttura sportiva. La nuova Curva Sud sarà anche un simbolo culturale e identitario. La facciata esterna sarà decorata con immagini monumentali dedicate ai grandi protagonisti della storia dell’Ascoli Calcio: figure come Costantino Rozzi, Carletto Mazzone, Mimmo Renna e Walter Casagrande, che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi e che torneranno a vivere attraverso una galleria permanente di volti e memoria. Parallelamente, l’amministrazione ha in mente un progetto più ampio. L’idea non è solo quella di riqualificare un settore dello stadio, ma di trasformare l’intero impianto Del Duca in una struttura moderna, polifunzionale e viva durante tutto l’anno. Il futuro del Del Duca guarda oltre il calcio: al di sotto della tribuna Mazzone è prevista la realizzazione di un museo dedicato alla storia bianconera, un luogo dove custodire e valorizzare trofei, cimeli, foto storiche e racconti di un passato glorioso.

