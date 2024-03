Attesa di due settimane. Via Trieste, niente apertura. Il corso pronto per metà aprile

Slitta la riapertura attesa per corso Trento e Trieste. L’arteria pulsante del centro storico dovrebbe essere di fatto ultimata, anche nei dettagli residui, indicativamente attorno alla data di domenica 14 aprile. Riconsegnarla alla città non è stato possibile in occasione dei queste festività pasquali, in programma domani e lunedì, per alcuni ultimissimi interventi di cantiere che la ditta appaltatrice sta portando a termine per quanto riguarda i lampioni, la nuova illuminazione e i residui ritocchi. Tutto però è di fatto pronto per poi consentire a visitatori e cittadini di poter usufruire appieno del corso in occasione del lungo ponte del prossimo 25 aprile e in quello del successivo 2 giugno. Di recente era avvenuto il completamento dei nuovi marciapiedi in travertino con gli scivoli necessari per consentire di abbattere le barriere architettoniche e rendere il tratto percorribile a tutti. Un piccolo assaggio del nuovo corso lo si era avuto già in occasione del programma di iniziative allestite per favorire i momenti legati alle giornate di carnevale. In quell’occasione la via era stata riaperta dopo tanto tempo e a seguito del completamento dell’apposizione delle pietre relative alla nuova pavimentazione in pietra lavica. La possibilità di consentire ai pedoni di percorrere il tratto aveva anticipato i successivi lavori sui marciapiedi, ripresi subito dopo le feste di carnevale. Sei gli step attraverso i quali è stata sviluppata la serie delle opere di restyling. Come ben sappiamo partita da piazza Santa Maria Intervineas per poi risalire tutto il corso verso il lato sud della città. Tra disagi e complicazioni di ogni genere che via via sono venuti ad esistenza. Ciascuno dei tratti previsti è finito per concludersi con l’allestimento delle nuove lastre della pavimentazione in pietra lavica. L’ultimo passo è quello dei nuovi lampioni.