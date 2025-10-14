Attesa la svolta per il Maggioni

Potrebbe essere questa la settimana che sblocca definitivamente la vicenda del Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto. Dopo mesi e mesu di interlocuzioni, domani è previsto un incontro tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Spazzafumo e il circolo, con in testa il presidente Afro Zoboletti, per affrontare due questioni chiave: i canoni di occupazione dell’area, di proprietà comunale dal 2017, e l’avvio dell’iter di riqualificazione dell’impianto. Un passaggio fondamentale per riportare in Riviera il ’San Benedetto Tennis Challenger’, fermo ormai da due anni. Sul piano economico, le parti sembrano vicine a una sintesi. Il Comune aveva richiesto alcune decine di migliaia di euro per l’utilizzo dell’area, ma il Circolo ha chiesto di riconsiderare l’importo tenendo conto di elementi specifici, tra cui il periodo del Covid e gli interventi di manutenzione e miglioria eseguiti autonomamente dal club. Interventi il cui valore supererebbe abbondantemente la cifra rischiesta. Da parte di entrambe le istituzioni, il clima appare collaborativo. "Fortunatamente con questa amministrazione comunale e con il sindaco Spazzafumo si è instaurato un dialogo che sono sicuro porterà a una soluzione", afferma Zoboletti.

Se l’intesa verrà formalizzata, si potrà aprire subito il secondo capitolo: la riqualificazione dell’impianto sportivo. Su questo fronte, si parla di arrivare il prima possibile ad una manifestazione di interesse e all’affidamento attraverso l’articolo 5 del regolamento comunale per le società sportive. "Attraverso questa formula sarà possibile velocizzare un percorso che credo porterà ampi benefici alla città – afferma Zoboletti – e anche arrivare al ritorno del torneo Atp Challenger, un evento di respiro internazionale che per anni ha portato sulla Riviera delle Palme atleti, sponsor e pubblico da tutta Europa. La sua assenza ha rappresentato una perdita anche per la città dal punto di vista dell’indotto e della visibilità". Superato l’ostacolo dei canoni, la priorità del Circolo sarà quindi adeguare le strutture agli standard richiesti dall’Atp, a partire dai campi e dagli spazi di accoglienza. Lo stesso Zoboletti lascia aperta una prospettiva concreta per l’estate 2026: "Noi in via informale abbiamo avviato contatti con l’Atp per sondare questa possibilità e la risposta è stata collaborativa, anche perché la mancata organizzazione di questo evento a San Benedetto crea rammarico anche a loro".

Emidio Lattanzi