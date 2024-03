Attesa per il primo nido comunale. Così nascerà il centro per l’infanzia

Avviati i lavori per la realizzazione del primo edificio comunale destinato ad accogliere un asilo nido. Una struttura da 50 posti, del valore di 1.267.200 euro, che sorgerà all’interno dell’ampia area a verde pubblico e sportivo situata tra la statale Adriatica e via Salvo D’Acquisto, nel quartiere Ischia. L’aggiudicazione dei lavori in via definitiva alla ditta Edilstella di Monsampolo del Tronto, risale a metà febbraio. La scorsa settimana è avvenuta la firma del contratto tra il Comune e l’impresa appaltatrice. L’opera è finanziata per la sua totalità con risorse del Pnrr, nell’ambito dei fondi europei Next Generation EU. Il lotto indicato per la realizzazione del nuovo centro per l’infanzia misura 1500 mq di superficie. In tale area sono presenti quasi tutti i servizi e le infrastrutturazioni del quartiere (parchi, impianti sportivi, scuole, attività commerciali, teatro) con ampia possibilità di connessione col resto della città e dotazione di parcheggi e reti infrastrutturali. La progettazione è firmata da una equipe di tecnici coordinati dall’architetto Domenico Sfirro: prevede la realizzazione di un edificio ad un solo livello con una forte integrazione fra spazi interni e di questi con l’esterno. La superficie complessiva è stata dimensionata per ospitare 50 bambini, dai 3 ai 36 mesi: 42 divezzi, divisi in tre sezioni, e una sezione per 8 lattanti. La superficie lorda interna è di 515 mq (414 netta), gli spazi netti destinati ai bambini misurano 352 mq, nel pieno rispetto della normativa di riferimento che prevede 7mq per bambino Particolarmente ampia la superficie per gli spazi esterni didattici e ludici misura 915 mq, pari a 18,3 mq/bambino. "Con la realizzazione di questa opera, intendiamo dare una risposta concreta a un bisogno crescente delle famiglie" ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri.

