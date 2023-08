Attesa per la Giostra dell’anello, l’abbraccio a Massimo Gubbini Ufficializzati tutti i cavalli

La Giostra dell’anello si avvicina, consoli e cavalieri dei rioni si sono presentati, nel Cortile della Magnolia di Servigliano, e hanno acceso la tenzone, in programma domenica 20 agosto al campo de li giochi. Tutti assetati di vittoria, cavalieri giostranti pronti per la competizione e consoli carichi per vivere la settimana clou del 55° Torneo cavalleresco. Un bel momento quintanaro, caratterizzato dall’abbraccio simbolico a Massimo Gubbini, lo sfortunato cavaliere di Paese Vecchio infortunatosi a Foligno un mese fa e costretto a saltare la giostra di Servigliano. Ufficializzati i nomi dei cavalli a disposizione di ciascun cavaliere: Cute Babyes, Olaya de Languere per Daniele Scarponi (Paese Vecchio); Tatiana, Aravasa, Luisita per Mario Cavallari (San Marco); Fasmont, Angel Drauwn, Damnatio Memoriae per Nicholas Lionetti (Porta Navarra); Lo Zingaro, Harstwel per Lorenzo Melosso (Porta Marina); Gun jo, Cima at work per Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito). Intanto prosegue il cerimoniale e stasera si svolgerà l’Antica fiera arti & mestieri a cui si abbina il mercatino medioevale.

a.c.