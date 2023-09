Attesa per la ’Speranza’. Cantieri in corsoper 8 milioni

A Grottammare, in attesa del termine dei lavori nella storica scuola ’Speranza’ tornano sui banchi 1.355 tra bambini e ragazzi. "Faccio i miei migliori auguri di buon anno scolastico a tutti i nostri ragazzi – dichiara il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi –. Auguro a tutti un anno fruttuoso e formativo, sia dal punto di vista della didattica, sia della crescita personale e relazionale. Le amicizie che nascono tra i banchi di scuola rimangono per tutta la vita e quindi mi auguro che tutti possano trascorrere anche un anno ricco di momenti felici da vivere insieme ai propri compagni. Un buon anno scolastico anche al personale scolastico ed in particolare al corpo docenti, che ha il delicato compito di formare le future generazioni". Intanto gli uffici comunali proseguono nelle attività di "aggiornamento" degli edifici scolastici o di preparazione a nuove realizzazioni, con cantieri in corso per un totale di 8 milioni di euro. A Grottammare la popolazione scolastica è composta da 627 alunni della scuola Primaria e da 417 della scuola Secondaria inferiore per quanto riguarda la scuola dell’obbligo; 311 sono i bambini della scuola dell’Infanzia che registra la novità dell’apertura della sezione Primavera, con i primi 10 iscritti in classe dal 2 ottobre. Alla scadenza degli avvisi relativi all’offerta dei servizi scolastici, per il Trasporto sono arrivate 203 nuove richieste e 134 per la ristorazione. Complessivamente, oltre 900 bambini usufruiranno delle mense, poco più di 300 del trasporto. I 5 scuolabus a disposizione del Comune sono attivi dal primo giorno di scuola, le mense scolastiche partiranno il 18 settembre per gli alunni dei plessi del centro, il 2 ottobre per gli alunni dei plessi a sud. Le attività didattiche si svolgono in 6 sedi scolastiche, compreso l’edificio comunale in via Firenze dove, sono state trasferite le scolaresche del plesso Ischia, oggetto di importanti lavori di messa in sicurezza sismica e adeguamento strutturale finanziati dal Pnrr.

Marcello Iezzi