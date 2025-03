Attesa ponte ciclopedonale, la minoranza all’attacco:: "Verrà completato a giugno?"

I lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale verranno conclusi entro i termini previsti dal cronoprogramma? A tornare sulla questione della mobilità dolce, e quindi sull’intervento più importante in merito, sono Simone De Vecchis, Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri: i tre consiglieri di minoranza intendono conoscere lo stato dell’arte su un lavoro atteso da anni e finalizzato a migliorare il legame viario fra Marche e Abruzzo. "Il ‘collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto’ – si legge nella domanda d’attualità depositata dai membri dell’opposizione, che verrà discussa nel question time di mercoledì prossimo : rappresenta un’infrastruttura strategica per unire le piste ciclabili delle due regioni, favorendo la mobilità sostenibile e il turismo". I consiglieri, nel ricostruire l’iter dell’iniziativa, rammentano che "il 5 aprile 2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra le regioni Marche e Abruzzo, le province di Ascoli Piceno e Teramo e i comuni di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro per la realizzazione del progetto". Quindi, "dopo un lungo e tortuoso iter procedurale, con decreto a contrarre del dirigente del settore infrastrutture e viabilità 281 del 27 dicembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato ‘Realizzazione collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto’ per un importo complessivo di 3,5 milioni". L’aggiudicazione dell’appalto, successivamente, è stata ufficializzata con atti che vanno dall’aprile al maggio dello scorso anno. Di conseguenza, la consegna dei lavori è stata effettuata a giugno. La durata dell’operazione è di 365 giorni, con termine fissato al 20 giugno 2025. Come sottolineato dai consiglieri, però, lo stato del cantiere, oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni, ha destato vive preoccupazioni riguardanti il compimento dell’opera entro i termini del cronoprogramma. Con l’interrogazione, quindi, si chiede al sindaco "se è a conoscenza di quando avverrà il riavvio del cantiere e se i lavori verranno conclusi entro le tempistiche contrattuali". Infine, se lo stesso primo cittadino abbia "messo in atto tutto ciò che è in suo potere per sollecitare la rapida realizzazione di questa opera strategica per il territorio".

Giuseppe Di Marco