Attese le mosse della ditta, tra i possibili scenari c’è quello di un contenzioso

La decisione di Piceno Consind di rescindere il contratto con Uniproject per la gestione dell’impianto di depurazione a Basso Marino facilmente porterà ad un contenzioso, ipotizzando che Uniproject difficilmente accetterà passivamente la decisione. Nel darne notizia il presidente Domenico Procaccini ha parlato di ’rescissione’ ma è più probabile si tratti di ’risoluzione’ del contratto.

Una decisione unilaterale che generalmente necessita del supporto di una dichiarazione di risoluzione da parte di un giudice. Ma dipende anche da quanto messo nero su bianco al momento della firma del contratto. Piceno Consind ha contestualmente rimesso a Provincia di Ascoli, Arpam, Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e Forestale l’opportunità di verificare se le difformità rilevate dal Consorzio rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo AIA siano effettivamente tali. Il presidente Procaccini, il direttivo e gli uffici del Piceno Consind affermano inoltre che "allo stato e per le motivazioni di natura tecnico-gestionale e manutentive evidenziate nella relazione finale della società incaricata, la decisione di rescissione contrattuale dopo ben 16 anni di gestione ininterrotta da parte di Uniproject srl (prima gruppo Unieco, poi gruppo Iren) è soltanto un atto dovuto, a tutela non solo del Consorzio stesso ma soprattutto del territorio in cui l’impianto di Basso Marino è localizzato".

p. erc.