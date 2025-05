Atti osceni in strada quando passano le donne. Denunciato 45enne

Si esibiva in comportamenti indecenti al passaggio di persone lungo la pista ciclopedonale in territorio del comune di Monteprandone. Al ripetersi di certi comportamenti, i cittadini hanno fatto più di una segnalazione alla locale stazione dei carabinieri che sono interventi ed hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Ascoli un operaio di 45 anni residente nella vallata del Tronto. L’uomo dovrà rispondere di vari episodi contrari alla pubblica decenza. Il luogo dov’è avvenuto l’episodio è solitamente frequentato anche da donne e da minorenni. I militari dell’arma hanno raccolto la segnalazione e dato il via all’attività investigativa per risalire all’autore di tali atteggiamenti. Si tratta di eventi che vanno avanti da tempo e non solo lungo la pista ciclo pedonale sull’argine del fiume Tronto fra i comini di Monteprandone, Monsampolo e Spinetoli, ma la stessa persone avrebbe fatto apparizioni anche sulla pista ciclo pedonale fra Grottammare e Cupra Marittima. Il modo di fare è sempre lo stesso, fingeva di fare esercizi ginnici poi, al passaggio di una donna abbassava i pantaloni e compiva atti osceni.