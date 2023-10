Attilio Bellini nuovo segretario Pd. Fari puntati su A14, ambiente e rifiuti

L’assemblea del Pd di Grottammare ha eletto il successore di Alessandra Biocca. Da ieri al timone del partito c’è Attilio Bellini, che era il vice segretario e che era anche il solo candidato eletto per acclamazione dagli iscritti che si sono riuniti nella sala dell’Ospitale nel paese alto. A presiedere l’assemblea è intervenuto il coordinatore provinciale Francesco Ameli. "Nel mio intervento ho ricordato quanto sia importante il tema delle infrastrutture viste le condizioni in cui versa l’A14, ho toccato il tema della sostenibilità e la necessità di scelte innovative anche in tema di gestione dei rifiuti". I partecipanti all’assemblea hanno anche potuto firmare la petizione per il salario minimo".