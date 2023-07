Attivata la videosorveglianza "Avremo un paese più sicuro"

Terminato l’iter burocratico riguardante la normativa sulla privacy, la videosorveglianza cittadina a Cupra Marittima finalmente è operativa nella sua totalità. Con quest’ultimo atto le immagini registrate dal sistema sono utilizzabili e possono essere messe a disposizione delle varie autorità giudiziarie. Il sistema prevede anche l’istallazione di altre 3 telecamere, oltre le 22 già installate, utilizzate per combattere l’abbandono dei rifiuti, ma anche per mettere in sicurezza il Borgo Marano e l’ingresso nord di Cupra Marittima. Le varie installazioni vanno a controllare tutti gli accessi al paese, la stazione ferroviaria, il parco archeologico, i vari parcheggi e le aree verdi di Cupra Marittima. Inoltre è stata installata, sul lungomare sud anche una stazione meteo dotata di webcam che sarà fruibile all’interno del nuovissimo sito turistico del comune di Cupra Marittima. Il software di gestione della videosorveglianza permette anche ai carabinieri di ricevere in tempo reale notifiche sui loro dispositivi mobili quando qualche auto segnalata sta transitando nel territorio comunale. Si tratta della conclusione di un percorso che ha permesso all’amministrazione comunale di rispondere ad una esigenza di sicurezza emersa durante gli incontri effettuati con tutta la cittadinanza e di superare un gap tecnologico e di sicurezza che vedeva Cupra Marittima come uno dei pochi paesi della provincia di Ascoli Piceno ad essere ancora sprovvisto di sistema di videosorveglianza. "Il presidio del territorio in tutti i suoi aspetti, atti criminosi, sicurezza stradale e presidio ambientale, è una delle priorità di questa amministrazione – affermano i vertici comunali –. Abbiamo la certezza che tramite questo strumento di controllo avremo un paese più sicuro, all’avanguardia e pronto a rispondere alle esigenze che il nostro tempo richiede".

Marcello Iezzi