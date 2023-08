Attivato il fondo per la morosità incolpevole Ecco come richiedere il contributo al Comune

Al via ad Offida il Fondo per la morosità incolpevole per prevenire gli sfratti, destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Il Fondo per la morosità incolpevole è stato ideato per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti ed è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l’interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all’insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del contributo, possono presentare richiesta di accesso in Comune entro il 4 settembre.