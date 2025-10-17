Attività di volontariato civico, un premio ai commercianti

L’assessore all’ambiente del Comune di Grottammare, Alessandra Biocca nell’ambito del progetto di sviluppo locale del volontariato ha deciso di premiare commercianti, titolari di chalet e vivaisti. Sono imprenditori che svolgono da sei anni una vera e propria attività di volontariato civico nel loro impegno quotidiano verso la riduzione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. Un buon esempio per tutti i volontari riuniti in piazza Kursaal per festeggiare ‘Volontariato d’aMare’, la festa della solidarietà 2025. Per la premiazione sono stati realizzati specifici attestati, personalizzati per ciascuno dei 73 aderenti al progetto. Sono intervenuti gli Chalet Bagno delle stelle e Bagni Andrea; l’impresa 4-energy; l’azienda di comunicazione Aries Comunica; il ristorante Tropical. Ringraziamenti all’associazione I Care, che tutti giorni ritira le eccedenze alimentari da supermercati, negozi e ristoranti da donare alle persone in difficoltà. Novità di quest’anno Rosanna Carota, con le sue creazioni artistiche da ritagli di giornale e altri oggetti riciclati. Il Sindaco Alessandro Rocchi ha ringraziato tutti i partecipanti per i risultati a favore dell’ambiente ottenuti in questi anni di partecipazione al progetto.

Marcello Iezzi