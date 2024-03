Attivo a Centobuchi lo sportello dedicato ai malati oncologici

E’ attivo presso il Centro Pacetti, a Centobuchi, uno sportello per i diritti e la tutela del paziente oncologico. Gestito dall’associazione di promozione sociale Bianco Airone di San Benedetto, in collaborazione con l’Auser Insieme Monteprandone e con patrocinio del comune di Monteprandone, lo sportello offre gratuitamente diversi servizi ai pazienti affetti da patologie oncologiche. I volontari e le volontarie danno informazioni, orientamento, sostegno e ascolto ai malati oncologici e ai loro familiari in merito ai servizi relativi alle modalità di assistenza e alle opportunità previste per questa tipologia di pazienti, oltre che un servizio di trasporto dei pazienti verso ospedali per prestazioni radioterapiche e controlli vari. Ieri mattina il sindaco Sergio Loggi ha fatto visita alla presidente Ornella Vallesi e alla volontaria Laura Mercuri dell’associazione Bianco Airone, già operative presso lo sportello del Pacetti. Lo sportello è aperto ogni mercoledì dalle 10 alle 12. Per informazioni telefono 3428460441 (Ornella) oppure 3477349710 (Laura).