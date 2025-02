Atto aziendale dell’Ast, chiesto incontro in Regione

Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up, Fials, Usb Rsu chiedono un incontro urgente al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini per discutere la proposta di Atto Aziendale recentemente, approvato dall’Ast di Ascoli Piceno e che ha sollevato molte preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali, a causa del mancato confronto sindacale obbligatorio, come disposto dalle DGRM n.1385/2022 e n.1291/2024.

I sindacati denunciano che la direzione generale precedente a quella attuale si sia limitata a presentare l’Atto il 23 gennaio scorso, senza consentire un incontro successivo per discutere le osservazioni. "l’ex direttore generale Nicoletta Natalini, in particolare, ha richiesto di ricevere eventuali criticità per iscritto entro il 29 gennaio, riservandosi di convocarci nuovamente, ma ha poi trasmesso una nota nel tardo pomeriggio del 31 gennaio e ha emesso la determina di approvazione lo stesso giorno, portando avanti una condotta antisindacale" riferiscono i sindacati.

Le organizzazioni sindacali sottolineano che Natalini abbia accelerato il processo di approvazione della proposta prima del suo ultimo giorno di lavoro, senza considerare le osservazioni presentate. "Questo comportamento evidenzia una scarsa attenzione alle relazioni sindacali e solleva seri dubbi sulla legittimità della dichiarazione contenuta nell’Atto, che afferma erroneamente di essere stato oggetto di confronto con i sindacati di categoria".

Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up, Fials, Usb Rsu fanno notare che la proposta di Atto Aziendale "è stata modificata unilateralmente dopo l’approvazione del Collegio di Direzione, senza che il provvedimento modificato fosse sottoposto nuovamente all’approvazione del Collegio stesso".

Per poter dunque esperire un confronto di merito rispetto alla proposta di Atto Aziendale così come disposto dalla normativa regionale, vista la vacanza della posizione di direttore generale e viste le sorti incerte dell’Ast di Ascoli , i sindacati richiedono un incontro urgente coii vertici della Regione Marche "onde evitare che la proposta diventi a tutti gli effetti Atto senza i dovuti confronti con le organizzazioni sindacali, ovvero che la proposta venga rinviata alla nuova direzione della Ast per sanare, quanto meno dal punto di vista procedurale, tutte le anomalie evidenziate".