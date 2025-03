Atto aziendale, i sindacati all’attacco:: "Ma Saltamartini la proposta l’ha mai letta?"

"Ma Saltamartini, la proposta dell’Atto Aziendale dell’Ast di Ascoli l’ha mai realmente letta?". Se lo chiedono Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up, Fials, Usb E La Rsu esprimendo nel contempo il loro sconcerto riguardo alle recenti dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Regionale che, a poche ore di distanza dalla risposta all’interrogazione del Partito Democratico riguardante l’Atto Aziendale dell’Ast di Ascoli, ha modificato radicalmente la propria posizione, dichiarando una presunta legittimità procedurale nella predisposizione dell’Atto stesso. "Abbiamo più volte evidenziato, insieme a consiglieri regionali e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del territorio, come la proposta formulata dalla ex direttrice dell’Ast Natalini non rispecchi in alcun modo gli indirizzi della Giunta Regionale, né quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 19/2022".