Attraversa la strada: travolta 82enne

Due donne sono rimaste ferite in altrettanti incidenti accaduti ieri mattina sulle strade di San Benedetto. Il primo, intorno alle ore 9 lungo la statale Adriatica, all’altezza della rotatoria per l’immissione sulla sopra elevata, in zona Ragnola. Nel tamponamento fra tre veicoli è rimasta contusa S. T.

di 48 anni residente a Grottammare. La paziente è stata soccorsa dal personale della Croce Verde di San Benedetto che l’ha trasportata al Pronto soccorso. Secondo i primi accertamenti non avrebbe subito danni importanti.

Per i rilievi di legge e per la viabilità, in quello snodo viario sempre molto intensa, è intervenuto il personale della polizia locale.

Il secondo sinistro, invece, è successo inorno alle 11 sempre di ieri mattina all’incrocio fra via Fiscaletti, e via Gramsci, dov’è stata investita da un’auto, l’anziana L. C. di 82 anni, che stava attraversando la strada. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari della Potes 118 di San Benedetto che l’hanno stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasportata al Pronto soccorso. Anche in questo caso per i rilievi e per la viabilità è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Il traffico ha subito notevoli disagi. Nel primo pomeriggio di ieri in Viale De Gasperi un ragazzino in sella a uno scooter si è scontrato con un’auto ed è finito al Pronto soccorso ma, per fortuna, non ha subito danni seri.