Audizione in commissione Ambiente

A seguito dell’ennesimo incidente mortale sulla tratta San Benedetto – Grottammare, l’ultimo di una lunga serie che ha funestato quel tratto, ho depositato una richiesta di audizione urgente di Autostrade in Commissione Ambiente proprio in riferimento al tratto marchigiano di A14, per avere delucidazioni chiare in merito agli interminabili lavori di adeguamento e messa in sicurezza del tratto autostradale che ormai da troppo tempo non vedono un’adeguata ultimazione e che si protraggono con intollerabili lungaggini a scapito della sicurezza e della viabilità. Lo dichiara in una nota il vice presidente della commissione ambiente alla camera e commissario di Forza Italia alle Marche, Francesco Battistoni.