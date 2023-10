"Auguri di Buon Compleanno a Zara Cognigni: 18 Anni di Sogni e Meraviglie"

Oggi è un giorno speciale per la giovanissima Zara Cognigni: diventa infatti maggiorenne ed ecco per lei degli auguri speciali che arrivano dalla sua famiglia: "Zara, tantissimi auguri di buon compleanno per i tuoi 18 anni! Continua a sognare, meravigliarti e innamorarti ogni giorno della vita! Con immenso amore mamma, papà, Micol e Saul". Auguri anche dalla redazione ascolana de Il Resto del Carlino.