Auguri di Pasqua in chiave green

Appignano, iniziativa formativa per l’ambiente. Si è concluso nei giorni scorsi i laboratori di riciclo creativo. Dopo le lezioni su che cos’è un rifiuto e sullo spreco alimentare, Marche Rifiuti Zero è tornato dai bambini della Primaria del Comune per i laboratori di riciclo creativo che hanno coinvolto tutte le classi. L’attività ha permesso di realizzare cartelli beneauguranti per festeggiare l’avvento della Pasqua e della Primavera. Gran parte del laboratorio ha coinvolto materiali di recupero che hanno avuto così nuova vita. "Ogni creazione – ha detto gli organizzatori – è unica e speciale, non solo perché frutto dell’operato di ogni bambino, ma anche perché rappresenta un esempio pratico di come ridurre la produzione dei rifiuti riutilizzando gli scarti come risorse. In questa maniera si è capito come la spazzatura è una immensa miniera urbana, ricca di carta, cartone, plastica, vetro, metalli, legnami e tanto altro. Essere più sostenibili è possibile e a portata di bambino".