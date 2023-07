Aumento delle Nascite al Mazzoni, un Risultato Incoraggiante per le Politiche Locali

L’aumento delle nascite all’ospedale ‘Mazzoni’ è un risultato incoraggiante che innanzitutto, se l’andamento dovesse rimanere tale fino alla fine dell’anno, allontanerebbe definitivamente lo spettro della chiusura del punto nascite (nel 2022 ci sono stati 523 parti e dunque poco al di sopra della soglia dei 500 sotto la quale si rischia la chiusura del servizio), ma che fa anche ben sperare in una crescita del numero a livello nazionale. La spiegazione che si dà il primario Giampiero Di Camillo dell’unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia è che "dopo anni bui c’è una maggiore fiducia verso la vita". "E poi – continua Di Camillo – in una provincia come la nostra, la famiglia continua a svolgere un ruolo importante, grazie anche alle politiche locali che si stanno attuando. Ovviamente, il numero in crescita delle nascite trova giustificazione anche nel lavoro di squadra svolto dal personale del reparto che dirigo che, proprio per questo motivo, riesce ad essere attrattivo nei confronti delle aree limitrofe".

E a proposito di politiche locali che incoraggiano le nascite, da oggi, alle famiglie ascolane che metteranno al mondo un bambino, o lo adotteranno, verranno elargiti 200 euro se si tratterà del primo figlio, 300 euro qualora si tratti del secondogenito e 400 euro per il terzo figlio (o seguenti). Si tratta del ‘bonus nuove nascite’ promosso dal Comune di Ascoli. "La crescita delle nascite nell’ospedale di Ascoli – dice il sindaco Marco Fioravanti – è sicuramente un segnale importante. Il merito è del grande lavoro che stanno svolgendo i medici del nostro nosocomio grazie al quale le famiglie si sentono sicure e accolte, ma anche delle politiche locali che abbiamo attivato da qualche anno, da quelle di protezione a quelle di incentivo alla famiglia, al sostegno per i centri estivi, per gli affitti e per le fasce più deboli. La famiglia, in questo momento, sa che può contare sul Comune e ciò ha creato un ecosistema favorevole all’incremento delle nascite. Proprio in riferimento a quest’ultime, da domani (oggi ndr) partirà il bonus nuove nascite". "Questo aumento delle nascite al Mazzoni – conclude il senatore Guido Castelli – è dato sicuramente dalla stabilizzazione che alle attività è stata data dal primario facente funzione che ha fatto un ricorso più diffuso e sistematico alle tecniche laparoscopiche e ha aumentato anche l’attrattività".

l. c.