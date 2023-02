Aumento Tari, Bovara: "Le tariffe siano parametrate in base al reddito"

Tari: sul possibile aumento i Socialisti chiedono al comune equità fiscale, rateizzazioni e avvisi tempestivi. Il Partito Socialista della riviera, guidato dal neoeletto presidente Roberto Bovara, evidenzia la crescita a dismisura del livello di povertà, che non risparmia certo la nostra realtà cittadina. "Oggi – dice l’ex assessore al bilancio - l’aumento del costo della vita è tale che anche una famiglia mono reddito, con busta paga da 1.300 euro, ha difficoltà per arrivare a fine mese". I Socialisti sottolineano come le buste paga non godano di adeguamenti Istat e pertanto chiedono all’amministrazione di prendere in considerazione la possibilità di rateizzare ancor di più i vari tributi. "Per il principio di equità fiscale – continua Bovara - crediamo sia giusto e corretto che l’amministrazione Spazzafumo si impegni a trovare il sistema di parametrare i vari tributi al quoziente reddituale familiare, evitando di applicare le stesse tariffe, in egual misura, all’imprenditore, al professionista così come al pensionato o al precario o al disoccupato. È evidente che da un lato le difficoltà economico–finanziarie alimentano le azioni per il recupero coattivo dei debiti tributari, ma dall’altro riteniamo che si dovrebbe operare in anticipo, ricorrendo ad esempio agli avvisi bonari, informando in tempo i contribuenti per evitare che i debiti tributari crescano a dismisura per effetto di sanzioni e interessi e quando possibile, rateizzare gli importi dovuti". Secondo Bovara, questo metodo dovrebbe sostituirsi al mero invio di avvisi di accertamento: notifiche che, nota il socialista, in alcuni casi includerebbero diverse annualità, e quindi comporterebbero l’applicazione di sanzioni e interessi per ogni anno accertato. "È evidente – prosegue il presidente - che questo modo di operare mette in difficoltà il contribuente. Pagare il dovuto più sanzioni e interessi di più annualità non è mai semplice. Se invece l’amministrazione avesse accertato annualità per annualità, l’utente al ricevimento del primo avviso avrebbe avuto la possibilità di ravvedere le annualità successive, evitando così di pagare onerose sanzioni sul dovuto complessivo". Il recupero degli importi, sostiene Bovara, giocherà un ruolo fondamentale nella redazione del bilancio. "È evidente il vantaggio dell’amministrazione che nella stesura del bilancio sotto la voce crediti futuri può sottoscrivere un importo notevole – conclude il socialista - Noi ci auguriamo che non sia un vantaggio solo temporaneo".