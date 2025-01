Aurora illumina subito il 2025. L’ultimo nato del 2024 è Fabrizio

Fiocco rosa nel reparto di Ostetricia dell’ospedale ’Madonna del Soccorso’ di San Benedetto. La prima nata, alle ore 2,14, si chiama Aurora ed è figlia di una coppia di origini albanesi, nati in Italia. La bambina pesa 2,860 chilogrammi ed è venuta alla luce con un parto naturale. La mamma Arkjola Jubani, impiegata e il papà Arsel Bochi è ingegnere. Il parto è stato seguito dalla dottoressa Giulia Insolia e dall’ostetrica Dania Colleluori, l’infermiera Caterina Di Nicolò e l’Oss Sabina Pantoni. Il 2024, invece, si è chiuso com’era iniziato, con un fiocco azzurro. Il bambino si chiama Fabrizio, pesa 2,940 Kg, è nato alle 23,07 del 30 dicembre. E’ il primo genito dei coniugi Elisa Ricci, avvocatessa, impiegata dell’Ast di Ascoli e di Gianandrea Mariani, imprenditore turistico, titolare della struttura ricettiva Villa Paola nel vecchio incasato di Grottammare. Il parto, naturale, è stato seguito dalla dottoressa Martina Masciovecchio e dall’ostetrica Tania Buttafoco.

Il reparto di Ostetricia di San Benedetto vede le nascite in leggerissima flessione, ma tutto sommato regge. Nel corso del 2024 sono venuti alla luce 623 bambini e bambine contro i 634 dell’anno scorso (11 in meno) ed i 666 del 2022. Nonostante la contrazione significativa delle nascite a livello nazionale, la struttura sambenedettese regge l’urto grazie alla professionalità dei sanitari e alle tecnologie di cui dispone il reparto, divenuto punto di riferimento anche per il vicino Abruzzo.

Fiocco azzurro nell’ospedale di Ascoli, dove ieri alle ore 12,13 è venuto alla luce Liam Sufa, pesa 4,040 Kg e l’ha dato alla luce Denada Lamcaj, di nazionalità albanese residente nel comune di Spinetoli.

Marcello Iezzi