"Autismo a chi?", ecco il libro di Paola Giosuè Oggi appuntamento al chiosco Tongatapù

Anche in una sera d’estate, in un luogo accogliente e in maniera informale è possibile confrontarsi e provare a comprendere alcune delle caratteristiche che tipizzano le persone autistiche. Si farà a Cupra Marittima nell’ambito della rassegna "Biblioteca d’autore", dialogando con Paola Giosuè, autrice del libro "Autistico a chi?" Pathos edizioni. Nella sinossi del libro si legge: "Occorre parlare, gridare che l’autismo non è il problema, è la condizione secondaria ad un disordine del neurosviluppo che può essere riordinato, importante è avere un progetto finalizzato alla persona con un corpo, una mente e uno spirito e non all’aggettivo che può assumere valore qualificante o squalificante, in base al punto di vista". L’incontro si terrà oggi, alle ore 19 presso il giardino del chiosco Tongatapù. Al termine della presentazione ci saranno assaggi di pizza per tutti, offerta dal chiosco Tongatapù e vini della cantina Castrum Morisci di Moresco.