Autista e operaio a tempo determinato

Azienda commerciale di ricambi, di Falerone, ricerca un autista per consegna merci, con età tra i 22 e i 40 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato per 6 mesi (trasformabile e rinnovabile). Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 154680 a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Azienda di installazione impianti elettrici di Monsampietro morico ricerca, invece, un operaio assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche, di età tra i 20 e i 50 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato per 3 mesi (trasfomabile e rinnovabile) ed orario tempo pieno. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitare, indicando il codice 424269, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it.