Auto a fuoco al casello dell’A14, attimi di paura

Momenti di preoccupazione al casello autostradale di San Benedetto dove una fiat Punto, proveniente da Pescara, è andata a fuoco mentre il conducente si apprestava a pagare il biglietto per uscire dalla sbarra. Le fiamme hanno danneggiato le telecamere di controllo a circuito chiuso della società autostradale. E’ accaduto intorno alle ore 16,30 di ieri. L’automobilista, mentre si stava avvicinando ai box della cassa, si è accorto che dal vano motore stava uscendo il fumo ed ha fatto appena in tempo ad abbandonare l’abitacolo prima che il veicolo fosse letteralmente avvolto dal fuoco. E’ stato lo stesso conducente ad allertare i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri del distaccamento di San Benedetto che hanno circoscritto l’incendio prima che riuscisse ad estendersi alle casse, limitando i danni alla società autostrade per l’Italia. La macchina è andata completamente distrutta.